oosters tapijt

oosters tapijt denilince akla eski halılar gelir. Bu kısmen doğrudur ancak bir halının antika olabilmesi için sahip olması gereken başka özellikler de vardır. Antika meraklıları ve tüccarları tarafından bu özellikler zaman içinde halılara değer biçebilmek adına belli kriterler olacak şekilde ortaya konmuştur. Bugün için geçerliliğini koruyan kriterler halının yaşı, rengi, nerede dokunduğu, dokuma türü, nadirliği, yöresi, boyutları gibi kriterledir. Genelde küçük boyutlara sahip halılar daha çok talep görmektedir. Bunun nedeni küçük boyutlu halıların kullanım alanının daha geniş olmasıdır. Büyük antika halı da1 ve süs olarak kullanılır ancak küçük halılar daha çok talep görmektedir.

kelim vloerkleed Yaşı

Halıların antika olup olmaması konusunda yaş tek başına kriter değildir ancak bir kriter olarak çok önemlidir. Bir halının antika olabilmesi için en azından 100 yaşında olması gerekmektedir. Aslında tek başına yaşın fazla bir önemi yoktur. Böyle bir sınırın oluşmasında halıya antikalık özelliği katacak özellikler rol oynamaktadır. Çünkü bir halının antika olabilmesi için taşıması gereken özellikler sıklıkla en az 100 yıllık halılarda bulunmaktadır. kelim vloerkleed yaşları arkalarına dokunan işlemelerle tespit edilir. Birçok halıda dokuma tarihi, dokumacı tarafından halıya işlenmiştir. Bu işleme halının yalnızca yaşının değil yöresinin belirlenmesinde de bilgi verir. Halının ne zaman dokunduğu bilgisini içeren işleme hangi dil ile yapıldıysa halı o yöreye ait demektir.

Tapijtenkelim.nl Değer Belirlemesi

Antika eşyaların tekrar üretilmesi, yerlerinin doldurulması mümkün değildir ve kolayca alınıp satılan eşyalar değillerdir. Bu nedenle bu tip eşyaların belirli bir fiyat aralığı bulunmamaktadır. Tapijtenkelimda antika bir eşyadır bu nedenle belirli özelliklerine dayanarak değer belirlemesi yapılmaktadır. Bu değer belirleme işlemi yapılırken, değer biçen kişinin bu konudaki tecrübesi anahtar rol oynamaktadır. Antikalar konusunda bilgi sahibi olmayan insanlar için bu eşyalar kendilerine biçilen değeri karşılamıyor gibi görünebilir ancak antika demek tarih demektir. Antika eşyalara sahip olmak bir nevi tarihe, kültüre sahip çıkmaktır. Bu sebepten dolayı bu konuda bilgi ve tecrübesi olan insanların belli başlı kriterlere göre biçtikleri değerlere saygı duymak gerekmektedir.