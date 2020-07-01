MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
CEMAL SÜREYA MEZARI BAŞINDA ANILDI


Türk şiirine modernist çizgi kazandıran ve İkinci Yeni şiirinin öncülerinden olan Cemal Süreya, doğumunun 89. yılı nedeniyle 28 Temmuz günü, Kulaksız’daki mezarı başında anıldı.



Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği (CSKSD) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, dernek başkanı Seyyit Nezir, dernek başkan yardımcısı Aydan Ay, yönetim kurulu üyeleri ve sevenleri hazır bulundu.

Seyyit Nezir yaptığı konuşmada özetle, Cemal Süreya’nın Dersim’den çıkmış ve Bilecik’te soluğu almış bir ailenin çocuğu olduğunu, zor bir çocukluk geçirdiğini, insana ait hiçbir şeyin ona yabancı olmadığını, Türkçe kahramanı bir insan olduğunu, 2000’li yıllarda geniş bir okur kitlesine ulaştığını, bunda CSKSD’nin de katkısının bulunduğunu söyledi.

Seyyit Nezir sözlerini, “Biz anma günleri yapmasak da binlerce insan O’nu okuyor. Ancak bu buluşma bize mutluluk veriyor” şeklinde tamamladı.

Aydan Ay ve diğer konuşmacılar ise, Cemal Süreya ile ilgili anılarından söz ederken, usta şairin şiirlerinin önemine vurgu yaptılar. Etkinlik, Seyyit Nezir’in okuduğu bir Cemal Süreya şiiriyle son buldu.



Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da doğdu. 9 Ocak 1990 tarihinde vefat etmiştir. Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği’nin kuruluş günü olan 28 Temmuz, her yıl şairin doğum günü olarak kutlanıyor.

Galeri
📆 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[c]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[c]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[d]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[d]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[e] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[e]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[e]

BAĞLANTILAR