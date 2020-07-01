Pedagog Nedir?

Çocuk psikolojisi alanında terapi sağlayan ve bizzat olarak çocuklara ve ebeveynlerine problem çözmek amacıyla çalışan kişilere pedagog diyebiliriz. Birçok başlık altında bu bölümün ilgilendiği alanları sıralayabiliriz;

-Kaygı ve korku

-Yeme bozuklukları

-Gelişim bozuklukları

-Davranış bozuklukları

-Öğrenme bozuklukları

vb. gibi birçok psikolojik etkenleri yola koymada İzmir pedagog olarak uzman hekimler yer almaktadır. Bunlar gibi birçok psikolojik rahatsızlığı olan çocukları destekleyici tedavi yöntemleri ile iyileştirmek mümkün hale gelmiş bulunmaktadır. Bu alanda uzmanlaşmış ve tecrübesi bulunan pedagoglar ilk aşamada aile ile konulup problemin kaynağını bulmalıdır. Probleme ve çocuğun yaşına bağlı olarak çeşitli tedavi yöntemleri geliştirerek bu süreç hazırlanır.

İzmir pedagog olarak uzman hekimlerce hazırlanan süreçleri aile ile iş birliği yaparak bir planlama hazırlanır. Sorunları olan her çocuk için uzman pedagog tarafından farklı olarak davranım raporu hazırlanır ve aileye verilir. İzmir pedagog uzman hekim kadrosu ile iş birliği yapan aile gerektiği gibi hekimin önereceği şekilde testleri ve süreçleri takip etmelidir. Madde halinde sıraladığımız birçok psikolojik bozukluğa bağlı farklı terapi alanları ile çözüm sunmaktadır. Örnek olarak kaygı bozukluğu yaşayan çoğu insanın bazı belirtilerin küçük yaşlarda oluştuğunu gözlemlenebilir ama çoğu aile bu durumları genellikle fark etmediği için çocuklarına yardım alma gereksinimi duymazlar. Çocuklarda bulunan herhangi bir anormal davranışın üzerinde durmalı ve henüz çocuk yaşta olan bireye sorun büyümeden terapi uygulanmalıdır. Pedagog İzmir uzman hekimleri çocukta meydana gelen kaygı bozukluğunun tedavisi için tercih edilebilecek doğru bir seçenektir. Öngörülen tedavi ve terapi yöntemleri ile problemlerin detaylarına inerek yaşanan sıkıntıya göre değişen farklı terapi seansları ile durumu çözmek için uğraş verirler. Olayların ve sıkıntıların boyutlarına göre seanslarda değişiklik olabilir.

Çoğu pedagog İzmir olarak oyun terapisi ile de sorunları çözmek için bir süreç başlatabilir. Aile bireyleri kendini hazır hissettiğinde araştırma yaparak pedagog dalında uzmanlaşmış kişilerden randevu talep edebilir. Çocuğun gelişimine bağlı olarak da anlatılacak hikâye ile bir terapi yöntemi geliştirebilirler. Pedagog İzmir çatısı altında bu alanda uzman birçok hekimden yardım alabilirsiniz.