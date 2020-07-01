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Kadıköy’de otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin bahçesine girdi: 5 yaralı


Kadıköy’de otobüs kontrolden çıkarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin bahçesine daldı.

Kadıköy’de otobüs kontrolden çıkarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin bahçesine daldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ziverbey’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul A.Ş.’ye ait 19S Kadıköy-Sarıgazi hattında çalışan Orhan A. (52) idaresindeki otobüs, kontrolden çıkarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin bahçesine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 4 yolcu ile şoför yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kazada şoför Orhan A.’nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kazaya tanık olan Canan Kara, “Kaldırıma çıktı, otobüsü şoför durduramadı, çarpa çarpa gitti. Yaralılar vardı, yaralılar hastaneye kaldırıldı” dedi.

Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otobüsün kontrolden çıkarak karşı şeride geçip kaldırıma çıkarak kaza yaptığı görülüyor. Bir kadının kaldırıma çıkarak otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

📆 26 Temmuz 2020 Pazar 20:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[e]

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