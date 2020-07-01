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Fenerbahçe’li Milli futbolcu Emre Belözoğlu futbola veda etti


Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig’in son haftasında oynadıkları Çaykur Rizespor maçıyla birlikte aktif futbolculuk hayatına noktayı koydu.

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig’in son haftasında oynadıkları Çaykur Rizespor maçıyla birlikte aktif futbolculuk hayatına noktayı koydu.

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, aktif futbolculuk hayatında son maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan tecrübeli oyuncu, 39. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü de kaydederek, güzel bir vedaya imza attı. Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Zajc’a bırakan Emre Belözoğlu, alkışlarla çıkarken, kaptanlık bandını da genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz’a taktı.

📆 25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
11 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[c]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[c]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[d]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[d]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[e] 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[e]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[e]

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