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Kadıköy Göztepe E-5’te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı


E-5 karayolu Göztepe mevkiinde aniden duran otomobile kamyonet çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, E-5 karayolu Göztepe mevkiinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan Opel Astra markalı otomobil iddiaya göre bir anda durunca arkadan gelen patates yüklü kamyonet otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da hasar alırken kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin yakını ise olay yerine gelip kazayı gördüğünde sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadını yine yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

📆 25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
11 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[c]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[c]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[d]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[d]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[e] 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[e]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[e]

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