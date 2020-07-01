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Ahmet Şimşek Koleji
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İstanbul’da polise ateş açıldı: 10 gözaltı


İstanbul’da bir kafede silahlı şahıs ihbarına giden polis ekipleri şahıslara müdahale etmek istediği sırada kafedeki silahlı şahıs polis ekiplerine ateş açtı.

Maltepe’de bir kafede silahlı şahıs ihbarına giden polis ekipleri şahıslara müdahale etmek istediği sırada kafedeki silahlı şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı olayla ilgili 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Maltepe’de Aydınevler Mahallesinde Adil Sokak üzerinde bulunan bir kafede saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kafede oturan müşterilerden birisinin başka masada oturan bir grupta silah görmesi sonucu 155 polis hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı gruba müdahale etmek istediği sırada, karşı grup silahlarını çakarak polis ekiplerine ateş açtı. Olay yerine takviye olarak polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş çalışması sonucu silahlı 10 kişi gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Daha sonra kafeye araçlarıyla gelen silahlı grubun araçları çekiciler ile çekildi. Olayla ilgili ölen yaralanan olmazken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

📆 25 Temmuz 2020 Cumartesi 21:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
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7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
11 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[c]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[c]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[d]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[d]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[e] 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[e]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[e]

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