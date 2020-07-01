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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Tulum Tasarımları 2020
Tulum Tasarımları 2020


Kadın giyiminde çok sayıda seçenek bulunuyor. Her kadının da kendine göre bir giyim tarzı bulunuyor. Birçok kadının en çok tercih ettiği ürünlerin başında rahatlığı ve her ortamda giyilebilmesi ile tulum geliyor. Üstelik son yıllarda çok ama çok moda olan dış giyim ürünleridir.

Tulum Modellerine Genel Bakış

Kolsuz, düğmeli, straplez, bol paça, çiçekli tulum modelleri bu yıl sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bunun yanında etnik tarzı sevenler için asimetrik olanlar, etnik desenli olanlar, boyundan bağlamalı olanlar gibi çok daha değişik modeller de bulunuyor. 

Tulum Seçerken Bilinmesi Gerekenler

Elbette kişiler kendi zevklerine ve tarzlarına olan tulumları seçmeli ama bunun yanı sıra kendi bedenlerine en uygun olan, kendisine en çok yakışacak olan modelleri tercih etmelidir.

Siz de kendiniz için en uygun olan tulum modelleri içinde seçim yapmak isterseniz mutlaka alanında çok özel tulumların olduğu https://www.kadinmodasi.com/bayan-tulum-modelleri adresine bakmalısınız. Burada birbirinden güzel başka yerde bulamayacağınız tulumlar var. Fiyat açısından da son derece uygun olduğu için gönül rahatlığı ile satın alabilirsiniz.

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📆 25 Temmuz 2020 Cumartesi 21:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
11 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[c]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[c]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[d]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[d]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[e] 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[e]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[e]

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