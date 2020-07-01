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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Gezi-Alışveriş » Deneyimli Tercüme Bürosu
Deneyimli Tercüme Bürosu


Ülkemizin vatandaşları dünya ülkeleriyle çeşitli nedenlerle bağlantı içindedir. Bağlantılar nedeniyle bazı evrakların, belgelerin tercümeleri gerekmektedir. Alanında başarılı, uzman kadroya sahip tercüme bürosu insanların bu ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Büromuz nitelikli elemanlarla hizmet sunan kurumsal bir şirkettir. Yasal ve resmi evrakların çevirisinde sıfır hatta anlayışı temel alınmaktadır. Çevirisi yapılacak olan belgenin alanında uzman olan tercüman çeviriyi yapmaktadır. Çeviri yapıldıktan sonra kontrolü yapılmadan müşteriye ulaştırılmaz. Eksiksiz ve kusursuz olduğu onaylanan belgeler en hızlı şekilde müşteriye ulaştırılır.

7/24 Tercüme Bürosu

Kaliteden hizmet vermek tercüme bürosuçalışanlarının görevidir. İnsanların hayatı veya işi için çok büyük değer taşıyan belgelerin doğru, kaliteli ve profesyonel olarak çevrilmesi çok ama çok ehemmiyetlidir. Dünya üzerinde geçerliliği olan bütün dillerde çeviri yapılmaktadır. Profesyonel ve uzman tercümanların yaptığı çevirilerde %100 başarı sağlanmaktadır. Her dilin dil yapısı ve özellikleri birbirinden farklıdır. Bundan dolayı her dilde profesyonel olan kişiler büromuzda hizmet vermektedir. Acil durumlarda gerekli olan çeviriler için büromuz 7/24 açıktır. Yüksek kalitede sunduğumuz hizmet ve dahası için https://metropoltercume.net/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

📆 25 Temmuz 2020 Cumartesi 21:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
11 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[c]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[c]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[d]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[d]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[e] 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[e]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[e]

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