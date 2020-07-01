MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Yunanistan’da birçok kilisede bayraklar yarıya indirildi!
Yunanistan’da birçok kilisede bayraklar yarıya indirildi!


Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı kılınmasına saatler kala Yunanistan’da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalınıyor.

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi – Tıkla İzle

86 yıl sonra Ayasofya’nın ibadete açılması dünya basınında büyük ilgi görerek manşetlere taşındı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk namaz için binlerce kişi Ayasofya’ya akın ederken, Yunan basını da Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini yas olarak nitelendirdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra ilk namazın kılınmasına saatler kala Yunanistan’da kiliselerin önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Yunan dünyası için “kara bir gün” yaşandığını belirtildi.

Şu anda Yunan televizyonlarında da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Kuran tilaveti canlı olarak yayınlanıyor.

📆 24 Temmuz 2020 Cuma 17:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (S) 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
10 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
11 Göztepe 33 10 9 14 41 48 -7 39
12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

BAĞLANTILAR