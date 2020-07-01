İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığına Adaylığını açıkladı

CHP Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner partisinin 37. Olağan Genel Kurultayı’nda genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı hafta sonu Ankara’da yapılacak. İlk gün genel başkan, ikinci gün ise Parti Meclisi (PM) üyelerinin belirleneceği kurultayda, ‘Gelecek için Biz’ oluşumunun başını çeken CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner de genel başkanlığa adaylığını açıkladı.



Partimizin ana siyasi hattı ne olacak?

Partimizin iç işleyişi ne kadar demokratik olacak?

Cihaner, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında adaylığını şu ifadelerle duyurdu:

Cihaner, “18 yıldır sürekli insanları birbirine düşman eden politikalarıyla AKP çocuk, kadın, yaşlı, kimlik ve hayat tarzı düşmanı bir iktidar kurdu. Çocuklar, kadınlar tecavüze uğruyor, öldürülüyorlar. Yoksullukla yolsuzluk birlikte yayılıyor, halka sadece yoksulluk düşüyor. Yetişmiş gençlerimiz geleceği yurt dışında arıyor. İşsizlik ölçülemez boyutlarda. Yargı sistemindeki çöküş her bir reformla daha da derinleşiyor.

AKP düşman siyasetini dünyaya da yaydı ve kavga etmediği devlet kalmadı. Böylece herkesin düşman olduğu bir yönetim haline gelerek her devletin oyuncağı olmaya müsait bir yönetime dönüştü.

AKP yönetimi ülkemizi içine düşürdüğü zayıflığın sorumlusuyken, kendini kurtarmak için düşman üretmekten yararlanmaya çalışıyor. Kendisine karşı olana hain damgası vurmaya çalışıyor. Kendisi ile Türkiye’mizi aynıymış gibi kabul ettirmeye çalışıyor.

İşte bu koşullarda partimiz Cumhuriyet Halk Partisi 37. Kurultayını yapacak.

Bu açıklamada parti içi eleştirilerimi sınırlı tutacağım.

Partimizin tarihsel rolü en iyi şekilde “kurtuluşun ve kuruluşun partisi” olarak tarif edilebilir. Bu niteliği gereği, yaptıkları ve hatta yapmadıklarıyla nasıl bir ülkede yaşayacağımızı belirleme potansiyeli vardır. Temel eleştirimiz partimizin bu potansiyelini, devasa insan kaynağını ve tarihsel birikimini yeterince verimli kullanmadığı yönündedir.

Öncelikle kurultayımızın pandemi şartlarında düzenlenmesinin kurultayın verimli ve demokratik koşullarda yapılmasının önünde büyük engel oluşturduğunu belirtmeliyim. Onur üyeleri ve partililerimizin katılmayacağı bir kurultay, iktidar dinamizmini örgütümüze taşıyamaz. Ancak şimdi bize düşen bu kurultayı tarihsel önemine uyacak şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktır.

İkinci olarak; kurultayın yaşadığımız alt üst oluşların muhasebesinin yapıldığı ülkenin temel meselelerinde doğrultunun tarif edileceği bir tartışma ortamından uzak yapılıyor olması.

Oysa kurultayda son yıllarda gerilimi yaşanan iki hattın tartışılması gerekir:

Partimizin ana siyasi hattı ne olacak?

Partimizin iç işleyişi ne kadar demokratik olacak?

Bu tartışmaları elden geldiğince kurultay gündemine taşımaya çalışacağız.

Kurultayımız CHP geleneğini geleceğe taşıma göreviyle karşı karşıya.

Geçmişe dönmek için değil, geleceği kurmak için,

Yurdumuzda ve dünyada ön şartsız barış için,

Eğitim, sağlık, beslenme, barınma, çalışma hakkı için,

Çocuk, kadın, yaşlı, engelli, LGBT, her inancın, her kimliğin, her etnisitenin bir arada ve eşit yaşamalarının ön koşulu olan laiklik için,

İnsancıl bilim ve yaratıcı sanat için,

Özgürlüklerin koruyucusu adalet için,

Irmaklarımız, denizlerimiz, dağlarımız, ormanlarımız, hayvanlarımız için,

Gelecek için CHP’ ye ihtiyaç var.

CHP’nin de ihtiyaç duydukları var.

CHP’nin kurucu geleneği Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde bile mücadeleyi kişilerle değil, Meclisle yürütmesiyle doğmuştur.

Öyleyse bu gün CHP’nin en güçlü yönetim organı Parti Meclisi olmalıdır.

Liderin seçtiği Parti Meclisine değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisinin temsilcisi liderlere ihtiyacımız var.

Liderin partisine değil, halkın partisine ihtiyacımız var.

Liderin aldığı kararlara uyan milletvekillerine değil, üyelerin, delegelerin, milletvekillerinin karar alma süreçlerine katıldığı MYK ve Parti Meclisine ihtiyacımız var.

Bu ilkeleri parti yasalarına dönüştürmeyi amaçlayanlardan biri olarak Genel Başkanlığa aday oldum.

Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konumdur. Önce partimizi sonra ülkemizi sonra dünyayı değiştirmeye talibiz.

Partide ortak karar ülkede ortak karar

Partide demokrasi ülkede demokrasi

Partide özgürlük ülkede özgürlük

İhtiyacımız olan ise cesaret, cesaret, cesaret! ” dedi.

Galeri