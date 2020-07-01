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Ahmet Şimşek Koleji
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Sokak ortasında sosyal mesafesiz düğün pes dedirtti


Düğün için bir araya gelen vatandaşlar, yine sosyal mesafeyi ve maskeyi unuttu. Salgına karşı önlemleri hiçe sayan vatandaşlar hep birlikte oyun oynadı. Vatandaşlar, bölgeye gelen polislerce uyarıldı.

Korona virüsle mücadelede yeni normal hayatın başlamasına rağmen uzmanlar tedbirleri elden bırakmamanın önemli olduğunu belirtiyor. Fakat bazı vatandaşlar uyarılara ve kısıtlamalara uymamakta ısrar ediyor. Ümraniye’de sokak ortasında düğün yapan vatandaşlar adeta pes dedirtti. Bir araya gelerek oyun havası oynayan vatandaşlar ne maske taktı, ne de sosyal mesafeye uydu. Vatandaşların salgına aldırış etmeden hep birlikte oynaması sebebiyle sokağa polis ekipleri sevk edildi. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar polis tarafından uyarıldı.

📆 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 33 15 10 8 53 35 +18 55 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
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12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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