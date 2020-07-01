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Ahmet Şimşek Koleji
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Kırmızı ışık ihlali yapan araç faciaya davetiye çıkardı


Sabah erken saatlerde devriye görevi yürüten zabıta ekiplerine, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün kullandığı araç çaptı. 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, sabaha yakın saat 06.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece devriyesinde bulunan Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, bulvar üzerinde U dönüşü yapmak istedi. Ekiplere U dönüşü yaptıkları esnada plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu hızlı bir şekilde çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde U dönüşü yapmak isteyen zabıta ekiplerine kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin hızlı bir şekilde çarptığı görülüyor.

📆 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
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6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
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12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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