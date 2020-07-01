Akademik İngilizce Nasıl Öğrenilir – American Time Kartal

Akademik İngilizce Nasıl Öğrenilir – American Time Kartal

İngilizce günlük yaşamda, iş hayatında ve okullarda kısaca hayatın her alanında kullanılan bir dil halini almıştır. Akademik dünyanın yanı sıra artık iş dünyasında da İngilizce seviyesini belgelemek için akademik İngilizce seviyesinin test edildiği akademik sınavlara girmek gerekiyor. Kısaca, kariyer basamaklarını tırmanmak için akademik İngilizce oldukça önemli. İşte, akademik İngilizceyi geliştirmenin yolları…

Akademik İngilizce Nedir?

Akademik İngilizce, cümle yapısı, kelime kullanımı ve yazım şekilleri gibi özellikleriyle günlük İngilizceden farklılıklar gösterir. Genellikle yüksek öğretimi kapsayan kurumlarda karşımıza çıkan akademik İngilizce, bilimsel makalelerde yer alır. Akademik kariyer hayali kuranların, kendi alanında literatüre hakim olabilmek için bol bol okuma yapılması gerekir. Makale okuyarak akademik İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.

Akademik İngilizce Öğrenmenin Önemi

Akademik İngilizce öğrenmek, akademik dünyada yer almak ve akademik dile ihtiyaç duyan kişiler için oldukça önemlidir. Bu makaleleri anlama için bazı kelimelerin terminolojilerinin bilinmesi gerekiyor. Özellikle akademik dünyada makale yazanlar akademik İngilizce kurallarına hâkim olmalıdır. İçerisinde günlük İngilizce dili kullanılmış, yazım hataları bulunan bir metin akademik kriterlere göre geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle, akademik İngilizce öğrenmek bir zorunluluk halini alıyor.

Akademik İngilizce Öğrenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günlük İngilizceye alışkınsanız akademik İngilizceye başlarken bocalayabilirsiniz. Akademik İngilizceyi öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler…

Resmi Üslup Kullanımı

Akademik İngilizcenin en önemli özelliği resmi üsluba sahip olmasıdır. Günlük İngilizce dilinin aksine, bilimsel bilgi aktarımı için kullanılır. Tamamen nesnel ve formal ifadelerin kullanıldığı akademik İngilizcede, birçok bilmediğiniz kelimeyle tanışacaksınız. Akademik İngilizcede cümleler açık ve net olmalı ve argo kullanımından kaçınılmalıdır.

Cümle Yapıları ve Bağlaçlar

Günlük hayatta kullanılmayan, çok sayıda bağlaçla birbirine bağlanmış ve uzun satırları kaplayan cümleler akademik dilin vazgeçilmezidir. Akademik dilde uzun ve karmaşık cümlelere sıklıkla rastlarız. Bu durumun temel sebebi, sebep – sonuç ilişkisi gibi ilişkisellikleri ve karmaşık fikirleri anlamda karışıklık oluşturmadan ifade etmekten kaynaklanır.

Terminoloji Bilgisi

Terminoloji, belirli bir alanda kullanılan kelimeler olarak tanımlanabilir. Alanınıza özgü terimleri kapsayan terminoloji bilgisi, alanında uzmanlık gerektiren kelime dağarcığının bilinmesi gerektirir. Terminoloji bilginiz alanınızda okuduğunuz makaleler, akademik kitaplarla birlikte genişler. Terminolojide sadece kelimeler değil, çeşitli kısaltmaları da öğrenmelisiniz.

Argüman Bilgisi

Akademik metinler ve konuşmalar, literatüre katkıda bulunmak amacıyla yazılır. Bu nedenle aktarılacak olan bilgi ve fikirlerin belli argümanlarla birbirini desteklemesi gerekiyor. Bir görüşü savunmak ya da teoriyi geliştirmek amacıyla hazırlanan akademik çalışmaların argüman yapısının kurulumunun iyice öğrenilmesi akademik dilin önemli unsurları arasında yer alır.

Referans ve Alıntı Kullanımı

Akademik makalelerde yalnızca fikirlerin paylaşımı yeterli değildir. Akademik makalelerde farklı makale ve kitaplardan verilere ve bilgilere de yer verilir. Bunun için, hazırlanan makalelerde sık sık farklı kaynaklara atıfta bulunmak gerekir. Referans belirtilmeyen alıntılar, intihal adı verilen bilgi hırsızlığı olarak geçer. Referans verme ve alıntı yapma konusunda özenli olunması gerekir.

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