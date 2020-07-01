TÜKODER, ARABULUCUYA GİTMEDEN ÖNCE TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİNDEN HAKLARINIZI ÖĞRENİN

TükoDer Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicileri arabuluculuk şartına dair uyardı, ” TükoDer, hak kaybı yaşamamanız için yine sizinle olacaktır” dedi.

TükoDer Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketici mahkemelerinde dava açmak için getirilen arabuluculuk şartı ile ilgili tüketiciyi uyararak “Arabulucu masasında kazanılmış hakkınızı pazarlık konusu yaptırmayın. Haklarınızı tüketici örgütlerinden öğrenin” dedi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yasalaşan kanun ile birlikte Tüketici Mahkemelerinde dava açmak için getirilen arabuluculuk dava şartı ile ilgili Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal bir açıklama yaptı.

“TÜKETİCİNİN KAZANILMIŞ HAKKI PAZARLIK KONUSU YAPILARAK HAK KAYBINA NEDEN OLUNACAK”

Teklifin TBMM’ye sunulduğu günden bu yana tüketici örgütleri olarak uyarılarda bulunduklarını belirten Koçal, “Arabuluculuğun tüketici uyuşmazlıklarında uygulanamayacağını ve başarı şansının düşük olacağını, dolayısı ile arabuluculuk ücretlerinin Hazineye de ayrıca yük getireceğini, tüketicinin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kazanılmış hakkının pazarlık konusu yapılarak hak kaybına uğrayacağını, ikili görüşmelerde, yazılı açıklamalarımızda ve siyasi parti genel başkanlarına yazdığımız mektuplarda dile getirdik. Ancak arabuluculuk lobisini aşamadık. Sırf arabuluculara kazanç kapısı açmak adına bir nevi yargının özelleştirilmesi anlamına da gelebilecek uygulama TBMM’den geçmiştir” dedi.

“ARABULUCUYA GİTMEDEN ÖNCE TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİNDEN HAKLARINIZI ÖĞRENİN”

Tüketicinin bilgilenmesi ve bilinçlenmesinin, haklarını öğrenmesinin yasallaşan arabuluculuk nedeniyle bir kez daha önem kazandığının altını çizen Koçal şunları söyledi: “Hakkını bilmeyen, hakları ile ilgili bilgisi olmayan tüketici, arabulucu huzurunda avukatı ile temsil edilecek olan satıcı ve sağlayıcı karşısında yenik düşecek, hak kayıpları yaşayacaktır. Yaşadıkları uyuşmazlıklar ile ilgili dava açmak için arabulucuya gitmek zorunda olan tüketicilere çağrımızdır. Uyuşmazlığınız ile ilgili arabulucuya gitmeden önce haklarınızı tüketici örgütlerine gelerek öğrenin bilgilenin. Biz Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) olarak il ve ilçelerde bulunan 43 şubemizde, şube başkanlarımızdan ve diğer gönüllülerimizden oluşan tüketici danışmanlarımız ile sizlere haklarınız ile ilgili dava konusu yapacağınız uyuşmazlıklar hakkında, 6502 Sayılı Kanun ile diğer kanunlardan kaynaklı haklarınız hakkında bilgilendirme yapmaya hazırız. TükoDer, 30 yıllık birikimi ve tecrübesi ile gönüllülük temelinde, hiçbir karşılık beklemeden tüketicinin bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve örgütlenmesi için mücadele etmekte olup bu mücadelesini bundan böyle daha etkili ve toplumun tüm kesimine ulaşabilecek şekilde yapmaya devam edecektir. Pandemi süresince dahi 7/24 arayıp ulaştığınız TükoDer, hak kaybı yaşamamanız için yine sizinle olacaktır. Haklarınızı öğrenin, kazanılmış hakkınızı arabulucu masasında pazarlık konusu yaptırmayın.”

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