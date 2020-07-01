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Ahmet Şimşek Koleji
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Polisi şehit eden şüphelilerden biri adliyeye sevk edildi


Polise silahlı saldırı gerçekleştiren şüphelilerden biri adliyeye sevk edildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nden çıkarılan şüpheli “pişmanım” diye bağırdı.

Bağcılar’da geçtiğimiz günlerde sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan ekipler, bir araçtaki 4 şüpheliyi takibe almıştı. Yüzyıl Mahallesi’ne geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı. Ağır yaralanan bir çocuk babası Erhan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Olayın ardından Serdar B., Oğuzhan I. küçük Kadir A., Reis B. isimli 4 şüpheli yakalanmıştı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde bulunana bir şüpheli Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli “pişmanım” diye bağırdı.

📆 20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
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13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
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15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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