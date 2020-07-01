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Haliç’te trafik durma noktasına geldi!


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.

Haliç’te yoğun trafik havadan görüntülendi – Tıkla İzle

İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz Cuma günü Haliç Köprüsü üzerinde çalışma başlatıldı. Haftanın ilk gününde vatandaşların işe gitmek üzere yola çıkmasıyla Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Uzun süre trafikte kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Normal bir günde aynı yolu 20 dakikada kat ettiğini ifade eden bir vatandaş, 1 saatten beri yolda olduğunu söyledi Araçların trafikte oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.

📆 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (S, Q) 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 33 15 10 8 53 35 +18 55 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
10 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
11 Göztepe 33 10 9 14 41 48 -7 39
12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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