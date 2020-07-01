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Ahmet Şimşek Koleji
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Uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi


İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu hap üretimi yapılan imalathaneye baskın yaptı. Nefes kesen operasyonda hap baskı makinesi, 603 bin ekstasy hap, uyuşturucu imalatı için kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eyüpsultan’da bir iş yerinde şüpheli faaliyetlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine, söz konusu iş yeri mercek altına alındı. Yaklaşık 1 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin gece gündüz demeden iş yerinde çalıştığını ve çok sayıda şahsın giriş çıkış yaptığını tespit eden jandarma ekipleri imalathane olarak kullanılan atölyeye baskın düzenledi.

Jandarma ekipleri önce şüphelileri etkisiz hale getirdi. Atölyede yaptıkları aramalarda, şüphelilerin uyuşturucu üretmek için icat ettikleri 1 adet hap baskı makinesi, çantalara ve valizlere gizlenmiş yaklaşık 603 bin adet ekstasy hap, 250 bin civarında ekstasy hap üretiminde kullanılacak ham madde (amfetamin), ekstasynin kalıp hale gelmesini sağlayan 50 litre kimyasal madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi. İş yeri sahipleri U.G.Ö. ve M.İ. isimli şahısları gözaltına aldı.

Yüz binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi

Yapılan baskınla gözaltına alınan iş yeri sahipleri U.G.Ö. ve M.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

📆 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir (S, Q) 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 33 15 10 8 53 35 +18 55 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
10 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
11 Göztepe 33 10 9 14 41 48 -7 39
12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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