KORKARIM
Ayrılıklar çaldı kapımı hep
Hasret geldi oturdu içime
Ne kabullenebildim nede git diyebildim
Yorgunluğum yansır her sabah sesime
Korkarım bu günler hiç bitmeyecek
Beklenen günler hiç gelmeyecek
Sanarsın o taş Kalbin hiç ölmeyecek
Unutulduğun an gömüleceksin Kalbime
Umursamaz hallerin dert olacak içine
Çığlığını Ben dahil kimse duymayacak
Bir köşede dert içip sızacaksın gideceksin geçmişe
O gün imdadına benden başkası koşmayacak
Şunu bil ki; Ben Seni öylesine sevmedim
Ellere nispet olsun diye sevdiğimi söylemedim
Onca yaptığın rezilliğe haksızlığa rağmen
Yüzüne gülüp arkandan sövmedim
Gelen gidenin yerini doldurur mu bilmem
Çok sevsemde artık sevdiğimi söylemem
Kalbimden özür diler yoluma bakarım ama,
Yaşadıklarımı sana yaşatmadan ölmem.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir (S, Q)
|33
|20
|9
|4
|63
|31
|+32
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|33
|17
|11
|5
|74
|41
|+33
|62
|3
|Sivasspor (X)
|33
|17
|9
|7
|54
|35
|+19
|60
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Beşiktaş (X)
|33
|18
|5
|10
|56
|40
|+16
|59
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Galatasaray (A)
|33
|15
|10
|8
|53
|35
|+18
|55
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Alanyaspor (A)
|33
|15
|9
|9
|58
|35
|+23
|54
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|33
|14
|8
|11
|55
|45
|+10
|50
|8
|Antalyaspor
|33
|11
|11
|11
|39
|50
|-11
|44
|9
|Gaziantep
|33
|10
|13
|10
|48
|50
|-2
|43
|10
|Kasımpaşa
|33
|11
|7
|15
|50
|56
|-6
|40
|11
|Göztepe
|33
|10
|9
|14
|41
|48
|-7
|39
|12
|Gençlerbirliği
|33
|9
|9
|15
|39
|53
|-14
|36
|13
|Konyaspor
|33
|8
|12
|13
|34
|49
|-15
|36
|14
|Denizlispor
|33
|9
|8
|16
|31
|47
|-16
|35
|15
|Çaykur Rizespor
|33
|10
|5
|18
|37
|54
|-17
|35
|16
|Yeni Malatyaspor
|33
|8
|8
|17
|44
|50
|-6
|32
|2020-21 1. Lig
|17
|Kayserispor
|33
|8
|8
|17
|39
|70
|-31
|32
|18
|MKE Ankaragücü (D)
|33
|6
|11
|16
|30
|56
|-26
|29
Bir cevap yazın