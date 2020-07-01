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Gelecek Partisi Kadıköy İlçesi 1. Olağan Kongresini yaptı


Gelecek Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongre Toplantısını Caferağa Spor Salonunda yaptı, Kurucu İlçe Başkanı Metin Orman Delegelerin Oyları ile yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.

İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin’in kısa bir konuşma yaptığı toplantıya; Mehmet Ali Pulcu (Genel Başkan Yardımcısı, Parti içi Eğitim Sorumlusu), Sait Yılmaz (Kadıköy Belediyesi Meclis Başkan Vekili), Ayşe Tülin Dinçelli (Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı), Mehmet Kuğu (Parti Kurucular Kurulu Üyesi), Cemal Eğin (Kurucular Kurulu Üyesi), İlçe Başkanları ve çok sayıda partililer katıldı.

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📆 19 Temmuz 2020 Pazar 18:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (S, Q) 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 33 15 10 8 53 35 +18 55 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
10 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
11 Göztepe 33 10 9 14 41 48 -7 39
12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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