Genital Siğil Belirtileri Nelerdir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık sık görülen HPV virüsü, genellikle cinsel yolla bulaşan bir tür virüs olarak tanımlanabilmekte ve vücutta birbirinden farklı birçok sıkıntıya neden olabilmektedir.

Genital Siğil Nedir?

Human Papilloma virüsü olarak da bilinen HPV yani genital siğil virüsü, cinsel yolla vücuda geçen hastalıklar içerisinde yer almasına rağmen bazı durumlarda cinsel temas dışı şekilde de bulaşabilmektedir. Kadın ve erkeklerde çoğu zaman genital bölgede ve bazen de vücudun farklı bölgelerinde görülen genital siğil, çoğunlukla renksiz ya da kahverengi renkli, irili ufaklı ve ağrı yapmayan karnabahar görünümlü siğiller ile kendini belli etmektedir.

Genital Siğil Belirtileri Nelerdir?

Erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülen genital siğil tedavi edilmediği takdirde beraberinde birçok hastalığa da neden olabilmektedir. Bu nedenle kadınlarda genital siğil belirtileri nelerdir diye merak edenlere bu hastalığın yalnızca birkaç belirtisinin bulunduğu ve bu belirtilerin de aşağıdaki gibi olduğu söylenebilir:

l Deride yassı ya da kabarık şekilde, deri rengi, kahve ya da pembe tonlarda et benine benzer kabartılar

l Nadir durumlarda siğillerin olduğu bölgede kaşıntı ve kanama

Genital Siğil Tedavisi Nasıl Yapılır?

Birçok kadın ve erkeğin muzdarip olduğu genital siğilde doğru teşhis ve tedavi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda günümüzde genital siğil tedavisi için en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinin yakma işlemi olarak da bilinen koterizasyon ve dondurma olarak tanımlanabilen kriyoterapi olduğu söylenebilir. Genital siğilin boyutu ve sayısına göre zaman zaman uygulanabilen cerrahi operasyonlar ya da medikal kremler ise tedavi amacıyla uygulanabilen diğer yöntemler içerisindedir.