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Kadıköy’de yine sokak ortasında bıçaklı sopalı kavga!


Kadıköy’de kâğıt toplayıcıları ile mahalle sakini arasında çıkan yan bakma tartışması bıçak ve sopalı saldırıya dönüştü. Kağıt toplayıcılarının vatandaşa saldırdığı kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de sokak ortasında bıçaklı sopalı kavga kamerada – Tıkla İzle

Kadıköy’de dün saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, iddialara göre yoldan geçen kâğıt toplayıcısı ile apartman önünde bekleyen bir mahalle sakini arasında ‘yan baktın’ tartışması yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Bölgeden ayrılan kâğıt toplayıcısı bir süre sonra beraberinde birkaç kişiyle birlikte tekrar olay yerine döndü.

Kâğıt toplayıcıları ellerindeki sopalarla ve bıçaklarla gence saldırmaya başladı. Bu sırada kâğıt toplayıcılarının önüne geçen bir kadın da saldırganları engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Saldırgan şahıslar ise polise aldırmadan vatandaşa sopalarla saldırmaya çalıştı. Yaşanan olay sonrası polisin, 9 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdüğü öğrenildi.

Şahısların vatandaşa sopalarla bıçaklarla saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elleri sopalı grubun caddede koşarak mahalle sakini genci aradığı, bir süre sonra apartmanın önüne gelen genç ile saldırgan grubun karşılaştığı, elleri sopalı grubun mahalle sakinini darp etmeye başladığı, polis ekiplerinin havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

📆 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 32 17 11 4 71 37 +34 62
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6 Alanyaspor 32 14 9 9 57 35 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
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8 Gaziantep 32 10 12 10 46 48 -2 42
9 Antalyaspor 32 10 11 11 38 50 -12 41
10 Göztepe 32 10 9 13 40 45 -5 39
11 Kasımpaşa 32 11 6 15 48 54 -6 39
12 Gençlerbirliği 32 9 9 14 39 51 -12 36
13 Denizlispor 32 9 8 15 31 46 -15 35
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15 Yeni Malatyaspor 32 8 8 16 44 47 -3 32
16 Çaykur Rizespor 32 9 5 18 34 54 -20 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 32 8 8 16 39 69 -30 32
18 MKE Ankaragücü 32 6 11 15 30 55 -25 29

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