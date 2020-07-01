Gebelikte Meme Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Gebelikte Meme Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Gebeliğin en başından en sonuna kadar olan süreçte sizi pek çok zorlu günlerin beklediğini bilmeniz gerekiyor. Özellikle de gebeliğin son dönemlerine gelindiğinde artık hormonların etkisinden dolayı meme bezleriniz iyice çalışmaya başlamıştır. Bunun içinde meme başlarından gelen sarı şeklindeki süt bunun bir kanıtı olacaktır. Bu gebe olan kadının sağlığını endişelendirecek bir konu değildir. Eğer ki gebeliğinizin sonlarında böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız o zaman ılık ve sabunlu bir bezle memenin temizliğini yapmanız gerekir. Eğer bu akıntı sizi gün içerisinde rahatsız ediyorsa bu durumda piyasada satışı yapılan göğüs petleri işinizi görecektir.

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Gebeliğin ikinci dönemine girdiğiniz zaman göğüslerinizde büyümeler meydana gelecek ve doğal olarak kullanmış olduğunuz sütyenlerde size yetmeyecektir. Burada yapmanız gereken şey alttan destekli olan sütyenleri kullanmanızdır.

Gebelikte göğüslerin bakımı için yapılması gerekenler neler?

Memelerde oluşabilecek olan çatlaklar henüz meydana gelmeden önce gerekli önlemleri almış olmanız sonraki süreçte daha rahat etmenize imkan tanıyacaktır. Örneğin ılık suyla duş almak iyi gelecektir. Duştan sonra ise kullanacağınız nemlendiriciler de önlem konusunda önemli bir adımdır.

Gebe olan bayanların en çok korktuğu şeylerden birisi de göğüslerinin sarkmasıdır. Her gün göğüsleri 2 kez soğuk suyla yıkamak sarkmanın oluşmasını engelleyecektir.

Bebek dünyaya gelmeden önce memenizdeki gerekli olan bakımları yapmanız gerekir. Bu şekilde bebeğiniz doğduktan sonra temiz ve sağlıklı bir memeden süt içeceklerdir.

Gebelik sırasında anne adayı günlük bakım kremleri ve yağlarla her gün düzenli bir şekilde bakım işlemini yapmalısınız. Bakım bebeğin doğmasından sonrada düzenli olarak devam etmelidir.

Doğumdan sonra meme bakımı nasıl olmalı?

Doğum öncesinde olduğu gibi doğum sonrasında da meme bakımı önemlidir. Bebeğiniz dünyaya geldikten sonra bol bol süt içeceğinden dolayı memenizde oluşabilecek çatlakların da engellenmesi sağlanmış olacaktır. Anne, bebek sağlığı ve gebelik döneminde kullanabileceğiniz ürünlerle ilgili Dermoailem adresini ziyaret edebilirsiniz.