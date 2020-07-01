LordFx Hakkında Bilgilendirme

Acemi Forex yatırımcılarının tercihi olan ve bize de hakkında sıklıkla sorular sorulan şirketlerden olan Lord FX ile ilgili birçok şeyi bu yazımızda öğrenebilirsiniz. Yazıyı okuyarak şirketin ne kadar güvenilir olduğunu, ne gibi hizmetler sunduğunu, para yatırma/çekme işlemlerinde sorun yaratıp yaratmadığını, öğrenebilirsiniz.

Şirket’in Kuruluşu ve Bilgileri

İngiltere’nin başkentinde kurulan ve uzun yıllardır yatırımcılara hizmet veren bir broker şirketi olan şirket, ülkemizde de 2017 yılından itibaren kullanılmaya başlamıştır. 2017 yılından itibaren giderek popülerleşen ve günümüzde binlerce Türk yatırımcıya ev sahipliği yapan şirket, Türk yatırımcıların ilgisini fark etmiş ve bu doğrultuda Türkçe dil desteği de sunmuştur.

Sunduğu Türkçe dil desteği ile çok daha geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan Lord FX, sizde İngilizce bilmeseniz dahi yatırım yapabilirsiniz.

Şirketin Spread Oranları

Fiyat verilerini Deutsche Bank, Barclays, CapitalMarkets, BNP Paribas gibi global çaptaki finans kuruluşlarından alan şirket, bu sayede net ve rekabetçi bir fiyat ortamı sunmaktadır. Bu da yatırımcılara daha yüksek kazanç elde etme ve daha rahat yatırım yapma imkanı tanımaktadır.

Ayrıca ülkemizde sabit olarak belirlenen 1:10 kaldıraç oranı yerine, 1:500’e kadar kaldıraç oranı sunan şirket, bu sayede çok daha geniş çapta yatırım yapma imkanı tanımaktadır.

Şikayetler ve Yorumlar

Farklı kampanya seçenekleri ile yatırımcı karşısına çıkan Lord FX, çok tercih edilen bir forexbrokerı. Dolayısı ile de hakkında yatırımcılar oldukça sık konuşmakta. Genel anlamda yorumlar olumlu olsa da, LordFXşikayet konuları da yok değil. Tabi bu şikayetlerin çözüme kavuşturulma oranı firmanın en büyük artılarından bir tanesi. Yine de güncel yorum ve şikayetleri de takip etmek yatırımcılara yol göstrici olacaktır.

Hangi Emtialara Yatırım Yapılabiliyor?

Birçok ürünün alınıp satılabileceği sitede, yatırım yapmak için aradığınız ürünü kolaylıkla bulabilirsiniz. Başta döviz olmak üzere birçok emtiaya yatırım yapabilir ve 1:500’e kadar kaldıraç işlemi yapabilirsiniz. Bu sayede yüksek kazançlar elde edebilir ve sermayenizi artırabilirsiniz.

İşte yatırım yapabileceğiniz birkaç ürün;

Dövizler

Döviz paritesi çiftleri

Enerji maddeleri

Bunların yanı sıra son dönemde giderek popülerleşen Kripto paralara da, site üzerinde yatırım yapabilirsiniz.

Şirket Lisans ve Sertifikaları

Birçok başarılı Forex şirketi gibi lisans altında çalışan şirket, Saint Vincent lisansına sahiptir. Bu da şirketi güvenilir kılmakta ve binlerce yatırımcının tercih etmesini sağlamaktadır. Ayrıca Saint Vincent lisansının yanı sıra CFA sertifikasına da sahip olan şirket, güvenilir bir şekilde hizmet sunmaya çalışmaktadır.

Bütün bunlara karşın şirketin, maalesef ki Türkiye lisansı bulunmamaktadır. Bunun nedeni ise, ülkemizde faaliyet gösteren SPK’nın, yabancı şirketlere lisans çıkartmıyor oluşudur. Forex firmaları ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://forexsirketi.org adresinden ulaşabilirsiniz.