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Ahmet Şimşek Koleji
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Sezonun En Sevilen Dizileri Hangileri?


Eğlence videoları incelendiği zaman dizi kesitlerinin en sık izlenen videolar arasında yer aldığı görülüyor. Kişiler artık dizileri TV üzerinden değil internete düştükleri zaman incelemektedir. Kanalların internet siteleri ve Youtube kanalları neredeyse TVden çok daha fazla tercih edilmektedir. En kısa süre içerisinde sezonun en sevilen dizilerine siz de sorunsuz bir biçimde erişim sağlayabilirsiniz.

Dizilerin Fragmanlarına Anında Ulaşın!

Dizi fragmanları da internet üzerinden anında yayınlanmakta ve sosyal medya platformları üzerinden de incelenmeye başlamaktadır. Bu konuda kişilerin gelişmeleri takip etme ve en sevilen dizilerde gelecek bölümde ne olacağı ile alakalı bilgi alma konusunda adım atabilirsiniz. Dizilerin fragmanları, oyuncu röportajları ve çok daha fazlasına anlık bir biçimde erişim sağlayabilirsiniz.

Dizilerde İşlenen Konular Dikkat Çekmiyor!

Ülkemizde yaz dizilerinde ele alınan konuların artık klasikleşmesi ve neredeyse her yaz farklı kadrolar tarafından ele alınması sıkıntı veren hususlar arasındadır. Yeni dizilerden ziyade efsaneleşmiş olan dizilerin yazın yeniden yayınlanması durumunda elde edilen reyting seviyesinin çok daha yüksek olduğu da görülmeye devam ediyor.

Aşkı Memnu bu dizilerin başında gelmektedir. Siz de tercihinizi neyden yana kullanıyorsanız artık TV yayın akışına bağlı kalmadan internet platformları üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. İnternet her alanda olduğu gibi bu alanda da parametreleri değiştirmeye devam ediyor. Gelişimin ne yönde olacağı ve hangi dizilerin devam edeceği merakla bekleniyor! Haber365 üzerinden tüm gelişmeleri takip edin.

Birçok Dizi İptal Kararı Aldı!

Bu akşam hangi programlar var başlığı altında inceleme yapıldığı zaman özellikle birçok dizinin erken final yaptığını siz de görebilirsiniz. Dizilerin bu derece erken final yapmasının sebebi artık TV üzerinden dizi takip eden kitlenin azalması ve özellikle dizilerin de aynı konular çerçevesinde senaryo üretmeye devam etmesidir. Bu alanda ilginç yapımlar genellikle yabancı dizi platformları tarafından işlenmektedir. Artık birçok yerli dizi de internet üzerinden hizmet veren dizi portalları üzerinden yayınlanıyor. Bu şekilde başarılı olan dizilerin reytinge kurban gitmesi ide engellenmiş oluyor. Puhu, Netflix ya da Blu gibi platformlar en sık tercih edilen seçenekler arasında kendini göstermektedir.

https://www.haber365.com.tr/

📆 11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş 31 16 5 10 53 40 +13 53 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray 31 14 10 7 50 33 +17 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 31 14 9 8 57 34 +23 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50
8 Gaziantep 31 10 11 10 45 47 -2 41
9 Göztepe 32 10 9 13 40 45 -5 39
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 31 10 6 15 46 54 -8 36
12 Gençlerbirliği 32 9 9 14 39 51 -12 36
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Çaykur Rizespor 31 9 5 17 34 52 -18 32
16 Kayserispor 31 8 7 16 38 68 -30 31 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 31 6 12 13 26 43 -17 30
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

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