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Kartal’dan güvenli 3 puan


Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa’yı 2-1 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa’yı son dakikada Güven Yalçın’ın attığı golle mağlup eden Beşiktaş, puanını 53 yaparak ligde 4. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ve Sivasspor’un puan kaybettiği haftada Kayserispor’a mağlup olarak büyük bir şans tepen Beşiktaş, bu kez fırsatı iyi kullandı. Sivasspor’un Malatyaspor’a yenildiği, Galatasaray’ın da Alanyaspor deplasmanında mağlup olduğu haftada Kasımpaşa karşısında son dakikada kazanmayı başaran Sergen Yalçın’ın ekibi, Avrupa hedefi yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.

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Maçtan dakikalar 

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve arka direkteki Tyler Boyd’a çıkardı. ABD’li oyuncu müsait durumda topu filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada Tirpan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Thiam kafayla indirdi, müsait pozisyondaki Koita topu ağlara gönderen isim oldu. 1-1

28. dakikada Ricardo Quaresma sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topla buluşan Aytaç’ın vuruşunda top Ersin’i geçerken, Ruiz son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

29. dakikada Hajradinovic’in ara pasında topla buluşan Koita ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve direğe çarpan top ağlara gitti. 1-2

41. dakikada Boyd’un soldan yaptığı ortada savunma kafayla uzaklaştırdı. Dönen topa Atiba gelişine ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Ramazan güçlükle gole engel oldu.

49. dakikada Diaby’nin pasında sağ kanattan hareketlenen Lens, kale sahası içindeki Boateng’e çıkardı. Bu futbolcuya sadece dokunmak kaldı. 2-2

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Tyler Boyd, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve ortasını yaptı. Bu pozisyonda Boateng röveşata denemesi yaptı ancak istediği vuruşu yapamadı.

62. dakikada Güven, soldan getirdiği topu Elneny’ye aktardı. Mısırlı futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.

87. dakikada Lens’in pasında sağ kanatta topu alan Diaby, ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasından Güven’in uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

90. dakikada sağ kanatta topu alan Victor Ruiz, savunmanın arkasına ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Güven Yalçın kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 3-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül (Boateng dk. 37), Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba (Necip dk. 80 ?), Lens, Diaby, Boyd, Burak Yılmaz ? (Güven dk. 11)

Yedekler: Utku, Erdoğan, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan (Anıl dk. 90+1 ?), Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç, Pavelka (Ndongala dk. 67), Quaresma (Tarkan dk. 67), Hajradinovic (Sadiku dk. 78), Mame Thiam, Koita (Yusuf dk. 46)

Yedekler: Fatih, Doğucan, Brecka, İlhan, Gohou, Anıl

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Tyler Boyd (dk. 6), Boateng (dk. 49), Güven Yalçın (dk. 90) (Beşiktaş), Koita (dk. 21 ve 29) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Gökhan Gönül, Atiba, Necip (Beşiktaş), Koita (Kasımpaşa)

📆 10 Temmuz 2020 Cuma 16:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş 31 16 5 10 53 40 +13 53 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray 31 14 10 7 50 33 +17 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 31 14 9 8 57 34 +23 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50
8 Gaziantep 31 10 11 10 45 47 -2 41
9 Göztepe 31 10 9 12 39 42 -3 39
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 31 10 6 15 46 54 -8 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Çaykur Rizespor 31 9 5 17 34 52 -18 32
16 Kayserispor 31 8 7 16 38 68 -30 31 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 31 6 12 13 26 43 -17 30
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

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