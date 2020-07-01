MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor
Kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor


Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Esenyurt’ta minibüslere yönelik yapılan uygulamalarda sosyal mesafe kuralını ihlal ederek ayakta yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik uygulama ekipler amirliği ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe ve kurallara aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tıka basa yolcu alan minibüsler durdurularak gerekli cezai işlemler uygulandı. Esenyurt’ta uygulama yapan ekipler, durdurdukları 6 minibüs sürücüsüne, ayakta yolcu taşıma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etme suçlarından dolayı, il hıfzızsıhha kanununa muhalefetten 3150 TL, ayakta yolcu taşımaktan ise 104 TL para cezası uyguladı.

📆 10 Temmuz 2020 Cuma 16:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş 31 16 5 10 53 40 +13 53 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray 31 14 10 7 50 33 +17 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 31 14 9 8 57 34 +23 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50
8 Gaziantep 31 10 11 10 45 47 -2 41
9 Göztepe 31 10 9 12 39 42 -3 39
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 31 10 6 15 46 54 -8 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Çaykur Rizespor 31 9 5 17 34 52 -18 32
16 Kayserispor 31 8 7 16 38 68 -30 31 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 31 6 12 13 26 43 -17 30
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

BAĞLANTILAR