MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Kontrolünden çıkan otomobil trafik tabelası direğine çarptı
Kontrolünden çıkan otomobil trafik tabelası direğine çarptı


E-5’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trafik tabelası direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sularında Beylikdüzü D-100 Karayolu yan yol Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefaköy istikametine seyir halinde olan 39 DS 021 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarında aracın hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, önce refüje çıktı ardından burada yer alan yönlendirme trafik tabelası direğine çarptı. Kazada, sürücü ve araçta bulunan 3 kişi sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tabela direğine çarpan araç kullanılamaz hale gelirken, yan yoldan trafik bir süre verilemedi. Kaza yapan araç daha sonra araç çekici yardımıyla kaldırılırken, belediyenin temizlik ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı.

📆 10 Temmuz 2020 Cuma 14:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş 31 16 5 10 53 40 +13 53 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray 31 14 10 7 50 33 +17 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 31 14 9 8 57 34 +23 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50
8 Gaziantep 31 10 11 10 45 47 -2 41
9 Göztepe 31 10 9 12 39 42 -3 39
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 31 10 6 15 46 54 -8 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Çaykur Rizespor 31 9 5 17 34 52 -18 32
16 Kayserispor 31 8 7 16 38 68 -30 31 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 31 6 12 13 26 43 -17 30
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

BAĞLANTILAR