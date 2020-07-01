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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » 36 yaşındaki kadın otobüsten düşerek yola fırladı
36 yaşındaki kadın otobüsten düşerek yola fırladı


36 yaşındaki Sudiye A., iddiaya göre kapısı açık seyreden İstanbul A.Ş. ait otobüsten düşerek yola fırladı. Ağır yaralanan kadın yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre İstanbul A.Ş. otobüs şoförü hava sıcaklığından dolayı klima çalıştırmadığı için otobüsün ön kapısı açık halde seyir etti. Durağı kaçıran Sudiye A. (36) ayağa kalkarak ön kapıya yöneldi. Sudiye A. seyir eden otobüsün açık kapısından fırlayarak yola düştü. Talihsiz kadın kazada ağır yaralanırken ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudiye A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine oradan da Pendik eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Sudiye A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şoför serbest bırakıldı

Olayın ardından otobüsünü durduran şoför A.Ç. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoför A.Ç. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Kapıları açık seyir eden otobüs şoförü, çıkarıldığı mahkemece ‘taksirle yaralama’ suçundan Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

📆 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 31 14 10 7 50 33 +17 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 31 14 9 8 57 34 +23 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Beşiktaş 30 15 5 10 50 38 +12 50
8 Göztepe 31 10 9 12 39 42 -3 39
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Çaykur Rizespor 31 9 5 17 34 52 -18 32
16 Kayserispor 31 8 7 16 38 68 -30 31 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

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