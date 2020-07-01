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Ahmet Şimşek Koleji
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Pompalı tüfekli saldırganlar her yerde aranıyor


Akşam saatlerinde yükselen silah sesleri sonrası bir genç hafif şekilde yaralandı, polis ekipleri harekete geçti. Ümraniye de gece saatlerinde silah sesleri duyuldu.

Olay, Ümraniye ilçesi Şerifali Mahallesi, Adil Sokak’ta 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2000 doğumlu A.K. isimli vatandaş bir otomobilden uzanan namlunun hedefi oldu. Duyulan silah seslerinin hemen ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalığı yaralı vatandaşın etrafından uzaklaştırmaya çalışırken bir yandan da delillerin ortadan kalkmaması için büyük uğraş verdi. Güvenlik şeridiyle kapatılan olay yerine kimse yaklaştırılmazken Olay Yeri İnceleme ekipleri tüm delilleri topladı.

Pompalı tüfekli saldırganlar her yerde aranıyor

Pompalı tüfekle otomobilin içerisinden dehşet saçan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatan ekipler bölgede ki güvenlik kamerası görüntülerini izledi ve görgü tanıklarını dinledi. Pompalı tüfekten çıkan kurşunların hedefi olan A.K. olay yerine çağrılan ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının tedavisine devam ediliyor.

📆 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 31 14 10 7 50 33 +17 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 31 14 9 8 57 34 +23 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Beşiktaş 30 15 5 10 50 38 +12 50
8 Göztepe 31 10 9 12 39 42 -3 39
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Kayserispor 30 8 7 15 36 65 -29 31
16 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30 2020-21 1. Lig
17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

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