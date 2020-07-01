MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Tek katlı metruk binada yangın çıktı
Tek katlı metruk binada yangın çıktı


Tek katlı metruk binada çıkan yangın kısa sürede yan binaya da sıçradı. Alev alev yanan binadaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Olay, Marmara Caddesi’nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek katlı binadan çıkan alevler yanındaki 5 katlı binanın çatısına sirayet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın kapısını kırarak yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri yangından dolayı paniğe kapılarak sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde her iki binada da yaralanma ve can kaybı yaşanmadan yangın kontrol altına alındı.

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden biri, “Tek katlı bina boş. Peynir, zeytin satanlar depo olarak kullanıyordu. Yan binalara da sıçradı. İtfaiye zamanında geldi. Fazla bir şey yok. Baya alevliydi. Yan binadaki kadın fenalık geçirdi. Tek katlı binadan üç binaya birden sıçradı. Kimse oturmuyordu” dedi.

📆 08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 31 14 10 7 50 33 +17 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 31 14 9 8 57 34 +23 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Beşiktaş 30 15 5 10 50 38 +12 50
8 Göztepe 31 10 9 12 39 42 -3 39
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Kayserispor 30 8 7 15 36 65 -29 31
16 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30 2020-21 1. Lig
17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

BAĞLANTILAR