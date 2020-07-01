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Birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi


Önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı ‘yasadışı bahis’operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ‘yasadışı bahis’ten kazanıldığı düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde, önceden belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yasadışı bahis oynatan şahıslara yönelik operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Bu adreslerden biri olan Zeytinburnu’nda 4 katlı bir binaya koçbaşı ile giren özel harekat polisi, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Polis daha sonra içeride arama yaptı. Aramada çok miktarda ‘yasadışı bahis’ten kazanıldığı düşünülen para, birçok ruhsatsız silah, çok sayıda flahs disk, telefon ve bahiste kullanılan çeşitli materyal ile doküman ele geçirildi.

Ele geçirilenler delil poşetlerine konularak emniyete götürüldü.

Aramaların ardından şüpheli şahıslar gözaltına alınarak, sağlık kontrolünden sonran emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

📆 07 Temmuz 2020 Salı 16:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 30 17 10 3 68 33 +35 61
3 Sivasspor 30 15 9 6 50 33 +17 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 30 14 10 6 49 29 +20 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Beşiktaş 30 15 5 10 50 38 +12 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 30 13 9 8 53 33 +20 48
8 Göztepe 30 10 8 12 37 40 -3 38
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 30 9 10 11 35 48 -13 37
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
14 Kayserispor 30 8 7 15 36 65 -29 31
15 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
16 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29 2020-21 1. Lig
17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

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