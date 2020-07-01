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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » 4 farklı yerde çıkan yangında 15 dönüm arazi yandı
4 farklı yerde çıkan yangında 15 dönüm arazi yandı


Ormanlık alanda 4 farklı yerde çıkan yangında 15 dönüm arazi yandı. Yangının sabotaj sonucu çıktığı iddia edildi. Ormanda çıkan yangın havadan görüntülendi.

Çekmeköy’de Alemdağ’ a bağlı ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Uzun süre devam eden yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sabah saatlerine karşı kontrol altına alındı. Yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Ormanda 4 farklı alanda çıkan yangın nedeniyle 15 dönüm arazinin yandığı öğrenildi. Öte yandan yangının sabotaj sonucu çıkmış olabileceği iddia edildi.

📆 07 Temmuz 2020 Salı 13:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 30 17 10 3 68 33 +35 61
3 Sivasspor 30 15 9 6 50 33 +17 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 30 14 10 6 49 29 +20 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Beşiktaş 30 15 5 10 50 38 +12 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 30 13 9 8 53 33 +20 48
8 Göztepe 30 10 8 12 37 40 -3 38
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 30 9 10 11 35 48 -13 37
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
14 Kayserispor 30 8 7 15 36 65 -29 31
15 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
16 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29 2020-21 1. Lig
17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

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