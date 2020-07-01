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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Korona virüsle kol kola!
Korona virüsle kol kola!


Düğün amaçlı bir araya gelen grup sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yasak olmasına rağmen halay çekti.

Türkiye’de yaklaşık 3 aydır yasak olan toplu organizasyonlar yeni normalleşme süreci ile birlikte belirli şartlara uyularak tekrar yapılabilir hale geldi. 1 Temmuz itibari ile artık vatandaşlar düğün yapabilecek ancak düğünlerde halay çekmek ve takı töreni düzenlemek gibi vatandaşların iç içe olabileceği durumlara müsaade edilmeyecekti.

Arnavutköy’de düzenlenen bir düğünde onlarca vatandaşın bir araya gelerek halay çektiği anlar görüntülendi. Görenleri şoke eden düğünde, düğüne katılan vatandaşlar ne sosyal mesafe dinledi ne de maske taktı. Adeta korona virüs ile kol kola oynayan vatandaşlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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📆 07 Temmuz 2020 Salı 11:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 30 17 10 3 68 33 +35 61
3 Sivasspor 30 15 9 6 50 33 +17 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 30 14 10 6 49 29 +20 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Beşiktaş 30 15 5 10 50 38 +12 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 30 13 9 8 53 33 +20 48
8 Göztepe 30 10 8 12 37 40 -3 38
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 30 9 10 11 35 48 -13 37
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
14 Kayserispor 30 8 7 15 36 65 -29 31
15 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
16 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29 2020-21 1. Lig
17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

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