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Ahmet Şimşek Koleji
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Sosyal mesafeyi hiçe sayarak kavga ettiler


E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde kamyonet ile servis minibüsü sürücüleri “yol verme” meselesi yüzünden tartıştı.

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak birbirlerinin yakalarını tutan tarafları vatandaşlar kavgaya dönüşmeden uzaklaştırdı. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkisi Ankara istikametinde geçtiğimiz hafta Cuma günü meydana gelen olayda, kapalı kasa kamyonet sürücüsü servis minibüsünün önüne kırdı. Bu duruma sinirlenen servisteki 3 kişi araçtan inerek kamyonet sürücüsünün üzerine yürüdü. Birbirlerine küfür ve hakaretler ederek tartışmaya başlayan tarafları, çevredeki sürücüler araya girerek güçlükle ayırdı. Sosyal mesafeyi de hiçe sayarak bir süre daha tartışmaya devam eden sürücüler ardından araçlarına binerek yollarına devam eden etti. Kavgaya ramak kalan olay ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

📆 06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir (X) 30 18 9 3 57 27 +30 63 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 30 17 10 3 68 33 +35 61
3 Sivasspor 30 15 9 6 50 33 +17 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 30 14 10 6 49 29 +20 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 30 14 7 9 53 40 +13 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 30 13 9 8 53 33 +20 48
8 Göztepe 30 10 8 12 37 40 -3 38
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 30 9 10 11 35 48 -13 37
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 30 8 8 14 35 49 -14 32
13 Denizlispor 30 8 8 14 29 43 -14 32
14 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
15 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29
16 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

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