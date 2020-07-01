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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı


Bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya satış mağazasının imalathanesinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, mobilya satış mağazasının imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan imalathane mahallede paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından imalathanede incelemelerde bulunan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

📆 06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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