Geçen Ömür

Geçip giden ömrümden şimdi ne var elde

Esti sert bir rüzgar savurdu başka yerlere

Çok umduk hayal ettik hani o günler nerede

Erteledik her şeyi dön bir bak kim var geride

Ne varsa yaşandı sözler kaldı dillerde

Ömür kısa beden yorgun akıl çıkmazlarda

Murat edip her şeyin hayırlısını dilemek son çare

Ürpermeden korkmadan emin adımlarla

Resmini çizdiğin o mutluluğu beklemektir tek çare