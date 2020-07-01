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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Blog, Yazarlar » Geçen Ömür
SIR KÜPÜ Şair
Geçen Ömür


Geçip giden ömrümden şimdi ne var elde

Esti sert bir rüzgar savurdu başka yerlere

Çok umduk hayal ettik hani o günler nerede

Erteledik her şeyi dön bir bak kim var geride

Ne varsa yaşandı sözler kaldı dillerde

Ömür kısa beden yorgun akıl çıkmazlarda

Murat edip her şeyin hayırlısını dilemek son çare

Ürpermeden korkmadan emin adımlarla

Resmini çizdiğin o mutluluğu beklemektir tek çare

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📆 06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (X) 30 18 9 3 57 27 +30 63 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 30 17 10 3 68 33 +35 61
3 Sivasspor 30 15 9 6 50 33 +17 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 30 14 10 6 49 29 +20 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 30 14 7 9 53 40 +13 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 30 13 9 8 53 33 +20 48
8 Göztepe 30 10 8 12 37 40 -3 38
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 30 9 10 11 35 48 -13 37
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 30 8 8 14 35 49 -14 32
13 Denizlispor 30 8 8 14 29 43 -14 32
14 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
15 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29
16 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

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