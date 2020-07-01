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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Deniz araçlarına denetim devam ediyor
Deniz araçlarına denetim devam ediyor


Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul’daki deniz araçlarını denetledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla kent genelinde kontrollü sosyal hayat için; toplu ulaşım araçları, halka açık mekan ve işletmelerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılıyor. Yeni normal denetimleri kapsamında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, bugün akşam saatlerinde boğazda bulunan hem ticari hem de şahsi ruhsatlı olan deniz araçlarında denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında düğün ve eğlence etkinliği yapan gruplar ekipler tarafından uyarıldı. Bazı vatandaşlara ve deniz aracı sahibine cezai işlem uygulandı.

📆 06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (X) 30 18 9 3 57 27 +30 63 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 30 17 10 3 68 33 +35 61
3 Sivasspor 30 15 9 6 50 33 +17 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 30 14 10 6 49 29 +20 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 30 14 7 9 53 40 +13 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 30 13 9 8 53 33 +20 48
8 Göztepe 30 10 8 12 37 40 -3 38
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 30 9 10 11 35 48 -13 37
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 30 8 8 14 35 49 -14 32
13 Denizlispor 30 8 8 14 29 43 -14 32
14 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
15 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29
16 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

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