Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe’yi genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu’nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Göztepe’nin tek golü ise Soner’den geldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vedat’ın yerden verdiği pasta Deniz’in gelişine yaptığı vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi.
4. dakikada sol kanatta topla buluşan Berkan’ın ceza sahası içine ortasında Wilzcek’in topu göğüsüyle yumuşatarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanı içine çeldi.
9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz’in ceza sahası içine yerden verdiği pasta Vedat’ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Beto oyun alanı içine çeldi.
25. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan’ın ceza sahasına verdiği pasta Ferdi’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
36. dakikada ceza sahası içine açılan ortada topla buluşan Vedat meşin yuvarlağı Ferdi’ye verdi. Ferdi’nin gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.
45+2. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Ferdi’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sol kanatta topla buluşan Mossoro’nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.
66. dakikada Napoleoni’nin sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Soner’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
87. dakikada Mossoro’nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Wilczek’in kafa vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.
90+5. dakikada Berkan’ın ceza sahası dışından kaleyi tam karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Bahattin Şimsek, İsmail Şencan, Mehmet Kısal
Fenerbahçe: Altay, Dirar (Zajc dk. 61), Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay (Emre Belözoğlu dk. 61), Gustavo, Deniz, Ferdi (Jailson dk. 78), Ozan (Murat dk. 71), Vedat Muriqi
Yedekler: Harun, Mevlüt, Allahyar, Ömer, Cenk, Emir
Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar
Göztepe: Beto, Gassama (Murat dk. 46), Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges (Yalçın dk. 46), Mossoro (Ege dk. 90+1 ?), Tripic (Castro dk. 80 ?), Serdar (Napoleoni dk. 23), Wilczek
Yedekler: Mehmet, Kerem, Poko, Metin, Atınç
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Ferdi (dk. 25 ve 45+2) (Fenerbahçe), Soner (dk. 66) (Göztepe)
Kırmızı kart: Serdar Aziz (dk. 90+4) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Murat, Alpaslan (Göztepe)
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir (X)
|30
|18
|9
|3
|57
|27
|+30
|63
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|29
|16
|10
|3
|65
|32
|+33
|58
|3
|Sivasspor
|29
|15
|8
|6
|50
|33
|+17
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|29
|14
|10
|5
|48
|26
|+22
|52
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|+14
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Fenerbahçe
|30
|14
|7
|9
|53
|40
|+13
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Alanyaspor
|30
|13
|9
|8
|53
|33
|+20
|48
|8
|Göztepe
|30
|10
|8
|12
|37
|40
|-3
|38
|9
|Gaziantep
|30
|9
|11
|10
|42
|46
|-4
|38
|10
|Antalyaspor
|30
|9
|10
|11
|35
|48
|-13
|37
|11
|Kasımpaşa
|29
|10
|5
|14
|44
|51
|-7
|35
|12
|Gençlerbirliği
|30
|8
|8
|14
|35
|49
|-14
|32
|13
|Denizlispor
|30
|8
|8
|14
|29
|43
|-14
|32
|14
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|8
|15
|43
|46
|-3
|29
|15
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|5
|16
|31
|49
|-18
|29
|16
|Kayserispor
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|2020-21 1. Lig
|17
|Konyaspor
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|18
|MKE Ankaragücü
|30
|5
|10
|15
|27
|53
|-26
|25
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