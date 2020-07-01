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Ahmet Şimşek Koleji
SIR KÜPÜ Şair
Cihan


Cihan Alemi gezdimde
Kalbine giden yolu bulamadım
Ne kışlar geçirdimde
Bakışın kadar soğuğa rastlamadım
Kimler geldi kimler gittide
Senin gibi kimseyi kalbimde saklamadım
Hayallere rest çeksemde
Umutlarımı senin hayalinle pakladım
Sensizlik zoruma gitsede
Bir tek resmini ateşe verip yakmadım
İhanetinle bu sevda bitsede
Başımı çevirip Senden başkasına asla bakmadım

Sözler birikir dökülür dilimden
Bir başkası tutar sanma ki elimden
Seni ilk gördüğüm andan beri sevdalıyım Ben
Kalan mı yoksa giden mi kaybeden

📆 04 Temmuz 2020 Cumartesi 23:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (X) 30 18 9 3 57 27 +30 63 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 30 14 7 9 53 40 +13 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 30 13 9 8 53 33 +20 48
8 Göztepe 30 10 8 12 37 40 -3 38
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 30 9 10 11 35 48 -13 37
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Gençlerbirliği 30 8 8 14 35 49 -14 32
13 Denizlispor 30 8 8 14 29 43 -14 32
14 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29
15 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

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