Hasret

Hayalin esir aldı aklımı

Senden başkası bilmiyor gizlimi saklımı

Nereye baksam hep sen

Söyle aklım mı yoksa kalbim mi haklı

Gittiğin gün sessizce öldüm ben

Sanma ki bu beden halâ canlı

Her zaman aklımda saklımda sen

Düşünüp dururum ağlarım gözlerim kanlı

Ruhum nefrete meyilli bir zanlı

Sensiz her acı olur bana tatlı

Yazdığım her şiirin adı ‘Hasret’ mi olmalı