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Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde çıkan yangın korkuttu


Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bir kıvılcım tetikleyerek bu hale getirdi” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binadaki yangın nedeniyle mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak görüntü çektiler

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına devam ettiği sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Alev alev yanan bina itfaiyenin uzun uğraşları sonunda kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan, bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak görüntü çekmeye çalıştığı görüldü.

“Bir kıvılcım tetikleyerek bu hale getirdi”

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “İtfaiyenin raporunu bekleyeceğiz. Öncelikle elektrik kontağından şase yaparak çıktığı tarafıma iletildi. Dolayısıyla o kıvılcımla birlikte – bildiğiniz gibi kompozitlerin aralarında da petrol türevleri vardır. Isıyı, sıcağı, soğuğu geçirmesin diye – tahmin ediyorum herhalde o kıvılcım kompozitle bina arasındaki o maddeye isabet etti. Tahmin ediyorum o kıvılcımdan dolayı böyle bir yangın meydana geldi. Tek tesellimiz, yukarılarda hiç kimse yoktu. Aşağıyı da çok kısa sürede boşalttık. En büyük tesellimiz bu oldu. Allah kimsenin başına vermesin. Bir kıvılcım tetikleyerek bu hale getirdi. Yaralı yok. Bina tamamen boşaltıldı” dedi.

📆 03 Temmuz 2020 Cuma 17:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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