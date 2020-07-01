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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » DEAŞ adına propaganda yapan 17 şüpheli yakalandı
DEAŞ adına propaganda yapan 17 şüpheli yakalandı


Radikal terör örgütü DEAŞ adına propaganda yapan dokuzu yabancı uyruklu 17 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki hücre üyeleriyle irtibatlı olan ve sosyal medya üzerinden ‘DEAŞ’, ‘HTŞ/FEC/NC’ silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini övücü nitelikte paylaşımlarda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında dün Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Ümraniye, Avcılar, Üsküdar, Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde toplam 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 1 tabanca, 2 fişek, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şahıslardan 9’unun YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kapsamında deport işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildiği kaydedildi. Geri kalan 8 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

📆 03 Temmuz 2020 Cuma 17:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir 29 17 9 3 55 27 +28 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Denizlispor 29 8 8 13 29 42 -13 32
13 Gençlerbirliği 29 8 7 14 35 49 -14 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

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