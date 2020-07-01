KUŞ GİBİ
Gözlerine bakarak ne şiirler yazdım Ben
Haksız duruma düşürdün
Sonuna kadar haklıyken
Seninle geçen her günü maziye kattım Ben
Yokluğunda hep üşürdüm hatırla
Kar yağardı başıma Sensizken
Sevinç gitti derde büründüm
Ellerim koynumda günlerce çaresiz kaldım Ben
Varımı yoğumu hayallerimi çaldın
Ben ağlarken Sen uzaktan baktın
Hatan büyük elleri ben gibi sandın
Şimdi kimsesiz gibi karanlıkta köşelerde kaldın
Değerin yok ne gözümde nede kalbimde
Gecemde değilsin gündüzümde
Olamazsın artık devam da derdimde
Senin gibi görmedim vicdansız ömrümde
Artık Ben yokum Sensiz ruhum kuş gibi
Aradığı huzuru mutluluğu bulmuş gibi
Senin yaptığın yanına kalmaz bil ki,
Hayata güleceğim sanki sen ölmüş gibi
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|29
|17
|9
|3
|55
|27
|+28
|60
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|29
|16
|10
|3
|65
|32
|+33
|58
|3
|Sivasspor
|29
|15
|8
|6
|50
|33
|+17
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|29
|14
|10
|5
|48
|26
|+22
|52
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|+14
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Fenerbahçe
|29
|13
|7
|9
|51
|39
|+12
|46
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Alanyaspor
|29
|12
|9
|8
|49
|32
|+17
|45
|8
|Göztepe
|29
|10
|8
|11
|36
|38
|-2
|38
|9
|Antalyaspor
|29
|9
|10
|10
|35
|46
|-11
|37
|10
|Gaziantep
|29
|8
|11
|10
|41
|46
|-5
|35
|11
|Kasımpaşa
|29
|10
|5
|14
|44
|51
|-7
|35
|12
|Denizlispor
|29
|8
|8
|13
|29
|42
|-13
|32
|13
|Gençlerbirliği
|29
|8
|7
|14
|35
|49
|-14
|31
|14
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|5
|16
|31
|49
|-18
|29
|15
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|7
|15
|43
|46
|-3
|28
|16
|Kayserispor
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|2020-21 1. Lig
|17
|Konyaspor
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|5
|10
|14
|26
|49
|-23
|25
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