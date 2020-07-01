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Ahmet Şimşek Koleji
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ATM’ler hırsızların saldırısına uğradı!


Bazı kişi veya kişiler tarafından cadde üzerinde bulunan ATM’lere hırsızlık amacıyla saldırı yapıldı. ATM’lere para çekmek için gelen vatandaşlar parçalanmış ekranları görünce şok yaşadı. Polis ekipleri her yerde şahısları arıyor.

Para çekmeye gelenler şoke oldu, ATM’ler hırsızların saldırısına uğradı – Tıkla İzle

Bahçelievler Çavuşpaşa Köprüyolu Caddesi üzerinde bulunan ATM’lere para çekmek için gelen vatandaşlar parçalanmış olduğunu görünce şoka uğradı. Cadde üzerinde bulunan 7 tane farklı bankalara ait bankamatikler gece saatlerinde bazı kişi veya kişiler tarafından hırsızlık amacıyla parçalandı. ATM’ler kullanılmaz hale gelirken, para çekmek için gelen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

“Sabah geldim şoke oldum”

3 tane Bankamatik yanında bulunan iş yerine gelen ve gördükleri karşısında şaşırdığını söyleyen Ahmet Bayrak, “Sabah yanda bulunan dükkanımı açmaya geldim gördüm şok oldum. Bugün baya insanlar mağdur oldu. Bir de pazar kuruluyor burada. Para çekmek isteyenler başka yere yönelmek zorunda kaldı. Yapanlar hakkında duyumlar var bu semtin kişileri olduğu söyleniyor” dedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kırılan ATM’lerde inceleme yaptı. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

📆 03 Temmuz 2020 Cuma 15:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
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7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
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13 Gençlerbirliği 29 8 7 14 35 49 -14 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

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