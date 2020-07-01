MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Maltepe’de kan donduran görüntü!
Maltepe’de kan donduran görüntü!


Maltepe’de bulunan Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde bir sürücünün yolda uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de kan donduran görüntü! – Tıkla İzle

Feci olay, 14 Mayıs’ta sabah saatlerinde Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. Üniversite personelinin ‘Max’ adını verdiği köpek yolda uyuduğu sırada iddiaya göre B.O. isimli hastane çalışanı köpeği fark etmedi ve aracıyla ezdi. Ezilen köpeğin can verdiği öğrenilirken güvenlik kamerasına yansıyan anlarda sürücünün duraksamadan devam ettiği görüldü. Ezilen köpeğin yanına diğer köpeklerin geldiği anlar da görüntülere yansıdı.

📆 03 Temmuz 2020 Cuma 15:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 29 17 9 3 55 27 +28 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Denizlispor 29 8 8 13 29 42 -13 32
13 Gençlerbirliği 29 8 7 14 35 49 -14 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

BAĞLANTILAR