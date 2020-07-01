Kadından erkeğe meydan dayağı! – Tıkla İzle
Üsküdar,da geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanda ortasında birbirine girdiler. Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü. Vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca erkeğe yumruklar atan kadın ile arkadaşı daha sonra el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|29
|17
|9
|3
|55
|27
|+28
|60
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|29
|16
|10
|3
|65
|32
|+33
|58
|3
|Sivasspor
|29
|15
|8
|6
|50
|33
|+17
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|29
|14
|10
|5
|48
|26
|+22
|52
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|+14
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Fenerbahçe
|29
|13
|7
|9
|51
|39
|+12
|46
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Alanyaspor
|29
|12
|9
|8
|49
|32
|+17
|45
|8
|Göztepe
|29
|10
|8
|11
|36
|38
|-2
|38
|9
|Antalyaspor
|29
|9
|10
|10
|35
|46
|-11
|37
|10
|Gaziantep
|29
|8
|11
|10
|41
|46
|-5
|35
|11
|Kasımpaşa
|29
|10
|5
|14
|44
|51
|-7
|35
|12
|Denizlispor
|29
|8
|8
|13
|29
|42
|-13
|32
|13
|Gençlerbirliği
|29
|8
|7
|14
|35
|49
|-14
|31
|14
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|5
|16
|31
|49
|-18
|29
|15
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|7
|15
|43
|46
|-3
|28
|16
|Kayserispor
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|2020-21 1. Lig
|17
|Konyaspor
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|5
|10
|14
|26
|49
|-23
|25
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