HANCI

HANCI

Veda edip ayrıldık kalır yürekte acısı

Sarar bedenimi tarifi imkansız bir sancı

Ömür böyle geçti Sen yolcu Ben hancı

Sonumuzun ne olacağını bilemez hiçbir falcı

Zahmet edip Beni düşünme yorma aklını

Geri kalan günlerimin olur mu bundan farkı

Dil yalancıdır ama Kalpler her zaman haklı

Olacaksın Aşktan müebbet yemiş bir zanlı