MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Bakırköy’de yol çöktü!
Bakırköy’de yol çöktü!


Bakırköy’de bir hafriyat kamyonu alt yapı çalışmaları sırasında çöken yolun içine düştü. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakırköy’de yol çöktü: Hafriyat kamyonu böyle devrildi – Tıkla İzle

BAKIRKÖY’DE BİR HAFRİYAT KAMYONU SEYİR HALİNDEYKEN YOL ÇÖKTÜ. ÇÖKME SONUCU HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ. (İSMAİL COŞKUN/İSTANBUL-İHA) Bakırköy’de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi.

Kaza, Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makineleriyle alt yapı çalışması yaparken yol çöktü. Yolun çökmesiyle birlikte üzerindeki hafriyat kamyonu çukura devrildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakıt deposu delinen kamyonun etrafında güvenlik önlemleri alındı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

📆 02 Temmuz 2020 Perşembe 17:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 29 17 9 3 55 27 +28 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Denizlispor 29 8 8 13 29 42 -13 32
13 Gençlerbirliği 29 8 7 14 35 49 -14 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

BAĞLANTILAR