Bakırköy’de yol çöktü!

Bakırköy’de bir hafriyat kamyonu alt yapı çalışmaları sırasında çöken yolun içine düştü. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakırköy’de yol çöktü: Hafriyat kamyonu böyle devrildi – Tıkla İzle

BAKIRKÖY’DE BİR HAFRİYAT KAMYONU SEYİR HALİNDEYKEN YOL ÇÖKTÜ. ÇÖKME SONUCU HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ. (İSMAİL COŞKUN/İSTANBUL-İHA) Bakırköy’de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi.

Kaza, Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makineleriyle alt yapı çalışması yaparken yol çöktü. Yolun çökmesiyle birlikte üzerindeki hafriyat kamyonu çukura devrildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakıt deposu delinen kamyonun etrafında güvenlik önlemleri alındı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.