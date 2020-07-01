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Ahmet Şimşek Koleji
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Cezaevinden izinli çıkan eski eşini silahla vurdu


Cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, eski eşi olduğu iddia edilen kadın tarafından sokak ortasında silahla vurularak ağır yaralandı. Polis kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Litros Yolu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Çorum İskilip Açık Cezaevinden izinli olarak çıkan Ali İhsan A., eski eşinin yanına giderek konuşmak istedi. Görüşmek istemediğini belirten kadın ile Ali İhsan A. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonucu, kadın yanında bulunan silahla Ali İhsan A.’yı sokak ortasında başından vurarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yere yığılan Ali İhsan A.’ya yardım ederek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler, silahlı olaya karışan ve olay yerinden kaçan kadının yakalanması için çalışma başlattı.

📆 02 Temmuz 2020 Perşembe 13:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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